Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! Bundesliga'da şampiyonluk yarışının aktörleri Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, bu kez kupada 'tamam mı devam mı' maçına çıkıyor. Çeyrek finalde St. Pauli'yi 3-0'lık skorla geçen Leverkusen, son kupa şampiyonu unvanını korumak ve Berlin biletini almak istiyor. Diğer tarafta ise çeyrek finalde Leipzig'i rahat geçen Bayern Münih, Bundesliga'daki yarışın ötesinde bu kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki son maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı; ancak bu kez beraberliğin olmadığı, bir tarafın saf dışı kalacağı dev bir düello futbolseverleri bekliyor. İşte Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 18:12
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Bayer Leverkusen, iç sahada oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ile müthiş bir istatistik yakaladı. Kasper Hjulmand'ın ekibinde sakatlığı bulunan Arthur ve Martin Terrier dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bayern Münih cephesinde ise Vincent Kompany, son lig maçındaki galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor ancak kadroda ciddi eksikler göze çarpıyor. İşte Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya DFB Kupası yarı finali kapsamındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, Garcia, Palacios, Vazquez; Tella, Maza; Schick

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise; Kane

