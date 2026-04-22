Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Bayer Leverkusen, iç sahada oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ile müthiş bir istatistik yakaladı. Kasper Hjulmand'ın ekibinde sakatlığı bulunan Arthur ve Martin Terrier dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bayern Münih cephesinde ise Vincent Kompany, son lig maçındaki galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor ancak kadroda ciddi eksikler göze çarpıyor. İşte Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya DFB Kupası yarı finali kapsamındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, Garcia, Palacios, Vazquez; Tella, Maza; Schick

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise; Kane