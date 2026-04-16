Ziraat Türkiye Kupası
Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta rekor kırdı!

Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 23:02
GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde en genç 2700 ELO'ya ulaşan "Büyükusta" oldu. Monaco'da gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Erdoğmuş, bu mücadelede elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte GM Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı. Daha önce bu rekor, 15 yaşındayken 2700 ELO barajını geçen Çinli Büyükusta Wei Yi'ye aitti.

Genç yıldız, aynı zamanda Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişti.

İŞTE BAKAN BAK'TAN YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Monaco'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdıran en genç sporcu olan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli satranççımız Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, elde ettiği tarihi başarıyla bizleri gururlandırdı. Monaco'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda kazandığı puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdıran en genç sporcu olan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik ediyorum. Yağız Kaan'ın Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kıran Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum."

