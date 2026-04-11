Ancelotti'den Neymar'a 2 ay süre!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin "Göreve başladığınızdan bu yana basın toplantılarında en çok sorulan sorular Neymar ile ilgili oldu. Bu sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverlerin kafasını kurcalayan o soruya "Hayır, rahatsız etmiyor. Neymar, Brezilya futbol tarihine damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. İnsanların, onun Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi çok doğal. Şu anda durumunu değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hala iki ayı var." şeklinde yanıt verdi.