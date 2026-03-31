Bosna Hersek-İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-off finalinde, Bosna Hersek ve İtalya karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Galler'i penaltı atışları sonucunda eleyerek büyük bir sürprize imza atan Bosna Hersek, sahasında dev bir zafer peşinde. Diğer yanda ise Kuzey İrlanda’yı 2-0 ile geçerek finale gelen Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırma korkusunu üzerinden atmak istiyor. Bilino Polje Stadyumu’nun cehennem sıcağındaki atmosferinde oynanacak bu maçta kazanan, 2026 biletini cebine koyacak. Peki Bosna Hersek-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:41
Bosna Hersek-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen İtalya ile tarihinin ikinci Dünya Kupası katılımını kovalayan Bosna Hersek, Zenica'da kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Bosna Hersek, yarı finalde Galler deplasmanında sergilediği dirençli futbolu taraftarı önünde taçlandırmak niyetinde. 40 yaşındaki efsane kaptan Edin Dzeko, kariyerinin belki de son büyük turnuva şansı için sahaya çıkacak. İtalya cephesinde ise baskı tarif edilemez boyutta. 2018 ve 2022 facialarının ardından konuk ekibin hata lüksü kalmadı. Yarı finalde gollerini atan Sandro Tonali ve Moise Kean'in formda görüntüsü teknik heyeti sevindirirken; Chiesa ve Di Lorenzo'nun sakatlıkları nedeniyle kadroda olmaması tek dezavantaj. Zenica'nın dar ve baskılı stadyum atmosferi, İtalya'nın teknik kapasitesi ile Bosna'nın fiziksel gücü arasında büyük bir çarpışmaya sahne olacak. İşte dev finalin detayları.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Elemeler Play Off Finali kapsamındaki Bosna Hersek-İtalya maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko

İtalya: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito

