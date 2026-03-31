Bosna Hersek-İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen İtalya ile tarihinin ikinci Dünya Kupası katılımını kovalayan Bosna Hersek, Zenica'da kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Bosna Hersek, yarı finalde Galler deplasmanında sergilediği dirençli futbolu taraftarı önünde taçlandırmak niyetinde. 40 yaşındaki efsane kaptan Edin Dzeko, kariyerinin belki de son büyük turnuva şansı için sahaya çıkacak. İtalya cephesinde ise baskı tarif edilemez boyutta. 2018 ve 2022 facialarının ardından konuk ekibin hata lüksü kalmadı. Yarı finalde gollerini atan Sandro Tonali ve Moise Kean'in formda görüntüsü teknik heyeti sevindirirken; Chiesa ve Di Lorenzo'nun sakatlıkları nedeniyle kadroda olmaması tek dezavantaj. Zenica'nın dar ve baskılı stadyum atmosferi, İtalya'nın teknik kapasitesi ile Bosna'nın fiziksel gücü arasında büyük bir çarpışmaya sahne olacak. İşte dev finalin detayları.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Elemeler Play Off Finali kapsamındaki Bosna Hersek-İtalya maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bosna Hersek-İtalya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko

İtalya: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito