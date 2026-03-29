Messi için kuyruk!

Moritanyalı futbolcular maç sonunda Arjantinli yıldız ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, dostluk maçında Moritanya'yı 2-1 mağlup etti. Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynanan karşılaşmada mavi-beyazlı takımın gollerini 17'nci dakikada Enzo Fernandez ve 32'de Nicolas Paz attı. Afrika temsilcisinin tek sayısı 90'da Jordan Lefort'tan geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 46'da Paz'ın yerine oyuna girdi. 90 dakikanın bitimiyle birlikte Moritanya teknik heyeti, dünyaca ünlü yıldızla fotoğraf çektirmek adına sahaya akın etti. Afrika ekibinin bazı futbolcuları ise Arjantin soyunma odasının önünde Messi ile selfie çektirmek için adeta kuyruğa girdi.