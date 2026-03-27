Ziraat Türkiye Kupası
Fernando Muslera sürprizi! Geri dönüyor

Fernando Muslera sürprizi! Geri dönüyor

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Arjantin ekiplerinden Estudiantes'e transfer olan ve Uruguay Milli Takımı'na yaklaşık 3.5 yıl sonra geri dönen Fernando Muslera, dev maçta kaleyi koruyacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 15:06
Fernando Muslera sürprizi! Geri dönüyor

ARJANTİN'E GİTTİ

Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vermesinin ardından Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekipten ayrılıp Arjantin ekiplerinden Estudiantes'e transfer olmuştu.

3.5 YIL SONRA

Arjantin Ligi'nde de iyi bir grafik çizen tecrübeli eldiven, yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra tekrardan Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Uruguay'ın bu akşam İngiltere'ye karşı Wembley Stadyumu'nda oynayacağı mücadelenin kadrosu şekillenmeye başladı.

DEV MAÇTA KALEDE

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre; Fernando Muslera, geri döndüğü Uruguay Milli Takımı'nda dev maçta kaleyi tekrar devralacak.

İŞTE MUHTEMEL 11

Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo, Olivera ve Piquerez; Valverde, Ugarte ve Arrascaeta; Canobbio, Aguirre ve Maxi Araújo.

