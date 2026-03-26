Malta-Lüksemburg maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Malta futbolu için bu akşam, Düşler Tiyatrosu niteliğindeki Ulusal Stadyum'da tarihi bir fırsat kapısı aralanıyor. Ev sahibi Malta, teknik direktör Emilio De Leo yönetiminde, son dönemdeki yükselen form grafiğini Lig C biletini alarak taçlandırmak istiyor. Takımın beyni Teddy Teuma'nın hücumdaki yaratıcılığı ve kaptan Matthew Guillaumier'in orta sahadaki direnci, Malta'nın en büyük silahları olacak. Ancak ev sahibi ekipte Joseph Mbong kart cezası nedeniyle bu kritik maçta takımdaki yerini alamayacak. Diğer yanda ise Avrupa futbolunun son yıllarda en çok gelişim gösteren takımlarından biri olan Lüksemburg, beklenmedik bir şekilde play-off hattına gerilemenin şokunu atlatmak istiyor. Teknik direktör Jeff Strasser yönetimindeki konuk takım, FIFA sıralamasındaki üstünlüklerini sahaya yansıtma niyetinde. Konuk ekipte Danel Sinani ve Leandro Barreiro gibi Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren yıldızlar, deplasmanda gol bularak turun kapısını aralamaya çalışacak. şte bu kritik mücadelenin detayları.

Malta-Lüksemburg MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar ligi play-off kapsamındaki Malta-Lüksemburg maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI SAAT KAÇTA?

TaQali National Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de, Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun düdüğüyle start alacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta-Lüksemburg maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Malta: Bonello; Muscat, Shaw, Mentz, Borg; Guillaumier, Satariano; Ewurum, Teuma, Chouaref; Cardona

Lüksemburg: Moris; Bohnert, Korac, Carlson, Jans; Olesen, Barreiro; Thill, Pereira, Dardari; Sinani