Haberler Futbol Malta-Lüksemburg maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu play-off ilk maçında Malta, kendi evinde Lüksemburg'u konuk ediyor. Lig D'de grubunu ikinci sırada tamamlayan Malta, tarihinde ilk kez Lig C'ye yükselmek için sahaya çıkarken; Lig C'de zorlu bir grup aşaması geçiren Lüksemburg, yerini korumak için direnecek. TaQali Ulusal Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu 90 dakikada avantajı cebine koyan taraf, 31 Mart'taki rövanş öncesi Lüksemburg'a moralli gidecek. Peki Malta-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 12:09
Malta futbolu için bu akşam, Düşler Tiyatrosu niteliğindeki Ulusal Stadyum'da tarihi bir fırsat kapısı aralanıyor. Ev sahibi Malta, teknik direktör Emilio De Leo yönetiminde, son dönemdeki yükselen form grafiğini Lig C biletini alarak taçlandırmak istiyor. Takımın beyni Teddy Teuma'nın hücumdaki yaratıcılığı ve kaptan Matthew Guillaumier'in orta sahadaki direnci, Malta'nın en büyük silahları olacak. Ancak ev sahibi ekipte Joseph Mbong kart cezası nedeniyle bu kritik maçta takımdaki yerini alamayacak. Diğer yanda ise Avrupa futbolunun son yıllarda en çok gelişim gösteren takımlarından biri olan Lüksemburg, beklenmedik bir şekilde play-off hattına gerilemenin şokunu atlatmak istiyor. Teknik direktör Jeff Strasser yönetimindeki konuk takım, FIFA sıralamasındaki üstünlüklerini sahaya yansıtma niyetinde. Konuk ekipte Danel Sinani ve Leandro Barreiro gibi Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren yıldızlar, deplasmanda gol bularak turun kapısını aralamaya çalışacak. şte bu kritik mücadelenin detayları.

Malta-Lüksemburg MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar ligi play-off kapsamındaki Malta-Lüksemburg maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI SAAT KAÇTA?

TaQali National Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de, Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun düdüğüyle start alacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta-Lüksemburg maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Malta-Lüksemburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Malta: Bonello; Muscat, Shaw, Mentz, Borg; Guillaumier, Satariano; Ewurum, Teuma, Chouaref; Cardona

Lüksemburg: Moris; Bohnert, Korac, Carlson, Jans; Olesen, Barreiro; Thill, Pereira, Dardari; Sinani

