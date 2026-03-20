Romanya Türkiye maçı öncesinde aday kadrosunu açıkladı!

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadroda, yurt dışında forma giyen 12 oyuncu ve Romanya Süper Ligi'nden 14 futbolcu yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK'den Deian Sorescu, Çaykur Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Alanyaspor'dan Ianis Hagi aday kadroya davet edildi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.
Romanya, Türkiye'yi geçmesi durumunda play-off finalinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.