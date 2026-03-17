Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Senegal'in sahadan çekilmesi sonrası kupa hükmen Fas'ın!

Fas, Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0'lık hükmen galibi ilan edildi. Kupa, Fas'a teslim edilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 00:50
Senegal, 5. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) Finali'nde uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihi karşılaşmanın ardından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Mücadelenin 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekilmişti. Bir süre sonra maça geri dönen Senegal, uzatmalara giden finali kazanarak kupayı kaldırmıştı.

FIFA, bu hareketinden dolayı Senegal'i 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Kupa, Senegal'den alınarak Fas'a teslim edilecek.

