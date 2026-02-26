CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar maçların ardından belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar maçların ardından belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:46
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar maçların ardından belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak ilk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, son 16 turuna adını yazdırdı.

Nottingham Forest, son 16'da Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Ferencvaros, Stuttgart, Panathinaikos, Lille, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo ve Genk, son 16 turuna yükseldi.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Son 16 turu kura çekimi, bugün TSİ 15.00'te başlayacak. Bu turda maçlar, 12 ve 19 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2, 2-0

Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya): 4-1, 0-1

Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-2, 1-1 (penaltılarda 3-4)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa): 1-0, 0-2

Nottingham Forest (İngiltere) - Fenerbahçe: 3-0, 1-2

Bologna (İtalya)-Brann (Norveç): 1-0, 1-0

Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1, 3-3 (uzatmada)

Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan): 2-1, 1-0

Ülke puanımız güncellendi!
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 01:16
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 00:22
F.Bahçe, Sidiki ile fırsattan yararlanamadı! F.Bahçe, Sidiki ile fırsattan yararlanamadı! 00:16
Tedesco'dan flaş kadro açıklaması! Tedesco'dan flaş kadro açıklaması! 22:31
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 20:55
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları 17:58
Daha Eski
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 17:49
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 17:42
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor 17:38
Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! 11:04
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi 11:06
Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? 11:22