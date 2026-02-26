CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Fateh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Al Fateh ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen Al Fateh'in 27 puanı bulunuyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Damac FC ise 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Al Fateh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 21:59
Al Fateh-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. 24. hafta karşılaşmasında Al Fateh, evinde Damac FC'yi ağırlayacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen ev sahibi Al Fateh, 27 puanla ligde önemli bir konumda bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için puan avcısı olan Damac FC ise 15 puanla 16. sırada mücadele ediyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşma, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Peki, Al Fateh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FATEH-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında oynanacak Al Fateh-Damac FC maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL FATEH-DAMAC FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
