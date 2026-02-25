Al Najma-Al Nassr maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Najma ile Al Nassr kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Al Najma'da kırmızı kart cezalısı olan kilit isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, teknik heyet tamamen savunma odaklı bir oyunla Al Nassr'ın yıldızlarını durdurmayı planlıyor. Konuk ekip Al Nassr cephesinde ise moraller yerinde; sakatlıktan dönen ve formunun zirvesinde olan Cristiano Ronaldo liderliğindeki hücum hattı, son maçlarda olduğu gibi yine erken gollerle maçı koparma hedefinde. İşte çölde bu gece oynanacak mücadeleye dair tüm detaylar...

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftası kapsamındaki Al Najma-Al Nassr karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Neom arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Najma-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Al Nassr randevusu S Sport Plus ve TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Najma-Al Nassr MUHTEMEL 11'LER

Al Najma: Braga; Al-Hawsawi, Al-Haleel, Samir, Al-Subaie; Boutobba, Emad, Guga, Tijanic; Lazaro, Al-Dubais

Al Nassr: Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Al-Ghanam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Ronaldo