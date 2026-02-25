CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Najma-Al Nassr maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Nassr maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında, 8 puanla 18. sırada yer alan ve kümede kalma umutları mucizelere bağlı olan Al Najma, sahasında 55 puanla zirve ortağı olan Al Nassr’ı ağırlıyor. Jorge Jesus yönetiminde çıktığı son 5 maçın tamamını kazanan ve kalesinde gol görmeyen Al Nassr, bu seriyi sürdürerek Al Ahli’nin ensesindeki takibini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Al Najma ise dev rakibi karşısında direniş göstererek sezonun en büyük sürprizine imza atmak niyetinde. Peki Al Najma-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 13:12
Al Najma-Al Nassr maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Najma ile Al Nassr kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Al Najma'da kırmızı kart cezalısı olan kilit isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, teknik heyet tamamen savunma odaklı bir oyunla Al Nassr'ın yıldızlarını durdurmayı planlıyor. Konuk ekip Al Nassr cephesinde ise moraller yerinde; sakatlıktan dönen ve formunun zirvesinde olan Cristiano Ronaldo liderliğindeki hücum hattı, son maçlarda olduğu gibi yine erken gollerle maçı koparma hedefinde. İşte çölde bu gece oynanacak mücadeleye dair tüm detaylar...

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftası kapsamındaki Al Najma-Al Nassr karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Neom arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Najma-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Al Nassr randevusu S Sport Plus ve TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Najma-Al Nassr MUHTEMEL 11'LER

Al Najma: Braga; Al-Hawsawi, Al-Haleel, Samir, Al-Subaie; Boutobba, Emad, Guga, Tijanic; Lazaro, Al-Dubais

Al Nassr: Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Al-Ghanam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Ronaldo

ASpor CANLI YAYIN

Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler!
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..."
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! 13:05
Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! 12:55
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! 12:34
F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! 12:28
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 11:54
Daha Eski
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
Juventus-Galatasaray maçı detayları! Juventus-Galatasaray maçı detayları! 09:41
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 09:46
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! 10:00
Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! 10:04
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 10:18