CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fayha-Neom SC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan

Al Fayha-Neom SC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Pro Lig’de 23. hafta, ligin iki dişli ekibini karşı karşıya getiriyor. 26 puanla 11. sırada yer alan ve son haftalarda evinde topladığı puanlarla nefes alan Al Fayha, sahasında 31 puanla 8. sırada bulunan Neom SC’yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Al Taawon deplasmanında son dakika golüyle kazanan ev sahibi ekip, bu moralle taraftarı önünde galibiyet serisi yakalamak isterken; Neom SC, Galtier’in taktik disipliniyle zorlu deplasmandan puan çıkarıp Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak niyetinde. Peki Al Fayha-Neom SC maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 12:50
Al Fayha-Neom SC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan

Al Fayha-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki Al Fayha-Neom SC mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi Al Fayha, ligde son dönemde kendi sahasında oynadığı üç maçı da kazanarak müthiş bir iç saha serisi yakaladı. Turuncu-lacivertliler, bu avantajı kullanarak rakibini baskı altına almayı hedefliyor. Konuk ekip Neom SC cephesinde ise savunma güvenliği ön planda; son yedi maçının dördünde kalesini gole kapatan konuk ekip, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. İki takımın tarihindeki bu ilk resmi randevuda, Al Fayha'nın hücum iştahı mı yoksa Neom SC'nin savunma duvarı mı galip gelecek? İşte heyecan dolu maça dair tüm detaylar...

Al Fayha-Neom SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında kapsamındaki Al Fayha-Neom SC karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Al Fayha-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Neom arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Fayha-Neom MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Neom randevusunun Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı!
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler!
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! 13:05
Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! 12:55
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! 12:34
F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! 12:28
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 11:54
Daha Eski
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
Juventus-Galatasaray maçı detayları! Juventus-Galatasaray maçı detayları! 09:41
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 09:46
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! 10:00
Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! 10:04
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 10:18