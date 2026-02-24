CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Play-off rövanş maçları saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde. “Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?”, “Play-off rövanş maçları saat kaçta başlayacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:05 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:06
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?", "Play-off rövanş maçları saat kaçta başlayacak?" soruları araştırılmaya devam ediyor. 24 Şubat tarihli günün maç programı da netleşti. Günün en dikkat çeken karşılaşması ise saat 20.45'te oynanacak olan Atletico Madrid-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Avrupa'da ve farklı liglerde oynanacak maçlar futbolseverlere heyecan dolu bir akşam yaşatacak. İşte saat saat bugünün karşılaşmaları…

24 ŞUBAT ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20:45 – Atletico Madrid - Club Brugge

23:00 – Bayer Leverkusen - Olympiacos Piraeus

23:00 – Newcastle United - Karabağ FK

23:00 – Inter Milano - Bodo/Glimt

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelelerini canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmaları TABİİ Spor ekranlarından takip edebilecek.

