CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nottingham Forest'tan taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısı

Nottingham Forest'tan taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:42
Nottingham Forest'tan taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
Osimhen'e 3 dev talip birden!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
"Boğaziçi haramileri"ne CHP desteği! Akademik provokatörlerin gerçek yüzü: Kimi hortumcu kimi intihalci
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
SMS Grup Sarıyer ile Amed yenişemedi SMS Grup Sarıyer ile Amed yenişemedi 15:30
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Daha Eski
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! 10:18
Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler 10:26
Osimhen'e 3 dev talip birden! Osimhen'e 3 dev talip birden! 11:37
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 11:42
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor 12:21
Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek 12:23