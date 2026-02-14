CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Riyadh-Al Khaleej maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 21. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir randevuyla devam ediyor. 12 puanla 16. sırada yer alan ve düşme potasından çıkış arayan Al Riyadh, sahasında 26 puanla 9. basamakta bulunan Al Khaleej’i ağırlıyor. Son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle taraftarını üzen Al Riyadh, evindeki bu zorlu sınavı kazanarak ligde kalma umutlarını tazelemeyi hedeflerken; istikrarlı bir görüntü çizen Al Khaleej ise deplasmandan 3 puanla dönerek ilk 8 yolunda dev bir adım atmak istiyor. Her iki ekibin de taktik disipline odaklanacağı bu önemli buluşma, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Al Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 14:34
Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki Al Riyadh-Al Khaleej mücadelesinde heyecan dorukta. Ev sahibi Al Riyadh, bu sezon savunmada yaşadığı aksaklıkları bu maçta taraftar desteğiyle aşmayı ve galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Konuk ekip Al Khaleej cephesinde ise teknik direktör Georgios Donis, takımının deplasman direncine güveniyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran konuk ekip, aynı tarifeyi başkentte de uygulayarak seri galibiyetler peşinde koşacak. Riyad'ın sıcak atmosferinde oynanacak bu 90 dakikanın tüm detayları ve canlı yayın bilgileri ise netleşmiş durumda. İşte karşılaşmaya dair notlar...

Al Riyadh-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 16.55'te başlayacak.

Al Riyadh-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki Al Riyadh-Al Khaleej karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
