Al Riyadh-Al Khaleej maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki Al Riyadh-Al Khaleej mücadelesinde heyecan dorukta. Ev sahibi Al Riyadh, bu sezon savunmada yaşadığı aksaklıkları bu maçta taraftar desteğiyle aşmayı ve galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Konuk ekip Al Khaleej cephesinde ise teknik direktör Georgios Donis, takımının deplasman direncine güveniyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran konuk ekip, aynı tarifeyi başkentte de uygulayarak seri galibiyetler peşinde koşacak. Riyad'ın sıcak atmosferinde oynanacak bu 90 dakikanın tüm detayları ve canlı yayın bilgileri ise netleşmiş durumda. İşte karşılaşmaya dair notlar...

Al Riyadh-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 16.55'te başlayacak.

Al Riyadh-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki Al Riyadh-Al Khaleej karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.