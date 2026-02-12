Atletico Madrid-Barcelona maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? | Kral Kupası

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı konuk ediyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev eşleşmede Atletico, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Barcelona ise, deplasmanda gol bularak final kapısını aralamayı hedefliyor. Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:44
Atletico Madrid-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano'daki Atletico Madrid-Barcelona mücadelesi, iki devin kupa koleksiyonuna bir yenisini ekleme yolundaki en kritik sınavı olacak. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, sert savunması ve iç saha disipliniyle Barcelona'nın etkili hücum silahlarını durdurmaya çalışacak. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise teknik direktör Hansi Flick, yıldız golcü Marcus Rashford'un yanı sıra hücum hattını Lamine Yamal ve Ferran Torres üzerine kuracak. Kupada son sekiz turunda Real Madrid'in elenmesiyle favori konumuna yükselen bu iki ekibin kapışması, aynı zamanda taktiksel bir satranç maçına sahne olacak. İşte Atletico Madrid-Barcelona maçı detayları...

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşması 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak dev maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çalacak.

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Kral Kupası'ndaki bu dev randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Barcelona MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Griezmann, Lookman

Barcelona: Garcia; Martin, Garcia, Araujo, Cancelo; Bernal, Olmo, Lopez; Rashford, Torres, Yamal

