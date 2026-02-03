Iğdır FK-Antalyaspor maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, kendi sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 1 puan toplayan Iğdır ekibi, Süper Lig temsilcisi rakibini devirerek grupta üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer tarafta, kupaya iki mağlubiyetle başlayarak henüz puanla tanışamayan Antalyaspor ise, bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek kötü gidişatı durdurmak ve kupa umutlarını son iki maça taşımak niyetinde. Peki Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 10:22
Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor mücadelesi, iki takımın da kupadaki geleceklerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Ev sahibi Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansını kupaya da yansıtmak isterken; teknik direktör kadrosunda rotasyona giderek hem lig yorgunluğunu atmayı hem de az süre alan oyuncuların form durumunu görmeyi planlıyor. Özellikle iç saha avantajını ve Doğu Anadolu'nun sert iklim koşullarını lehine çevirmek isteyen Iğdır temsilcisinde, hücum hattının etkinliği galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Antalyaspor cephesinde ise grupta henüz gol sevinci yaşanmadı. Akdeniz ekibi sürpriz bir sonuç alarak Antalya'ya moralli dönmeyi amaçlıyor. İşte Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçının detayları...

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Iğdır FK- Antalyaspor mücadelesi, saat 13.00'te, Gürcan Hasova'nın düdüğüyle başlayacak. Hasova'nın yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Harun Terin yapacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

