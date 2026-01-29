Juventus'a bir Türk yıldız daha: Esad Deniz!

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus, kadrosuna ikinci bir Türk ismi katmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, 16 yaşında yetenekli golcü Esad Deniz'in transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı. Eredivisie ekibinin altyapısında forma giyen ve Enschede/Hollanda doğumlu olan Esad, milli takım tercihini Kenan gibi Türkiye'den yana kullanmıştı. Türkiye U16 Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu, anlaşmanın sağlanmasının ardından İtalya'ya giden Esad'ın yakın zamanda sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Juventus'un 2010 doğumlu santrfor ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

