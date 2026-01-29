CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Juventus'a bir Türk yıldız daha: Esad Deniz!

Juventus'a bir Türk yıldız daha: Esad Deniz!

Serie A ekiplerinden Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından kadrosuna ikinci Türk futbolcuyu katıyor. İtalyan ekibinin Ajax'ta forma giyen 16 yaşındaki Esad Deniz için tam anlaşma sağladığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 19:37
Juventus'a bir Türk yıldız daha: Esad Deniz!

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus, kadrosuna ikinci bir Türk ismi katmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, 16 yaşında yetenekli golcü Esad Deniz'in transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı. Eredivisie ekibinin altyapısında forma giyen ve Enschede/Hollanda doğumlu olan Esad, milli takım tercihini Kenan gibi Türkiye'den yana kullanmıştı. Türkiye U16 Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu, anlaşmanın sağlanmasının ardından İtalya'ya giden Esad'ın yakın zamanda sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Juventus'un 2010 doğumlu santrfor ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

İŞTE O HABER

Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi!
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Özbekistan ile anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! 20:13
F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! 20:12
ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu 19:05
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! 18:14
İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi 18:04
Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! 15:54
Daha Eski
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 15:29
Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! 15:18
G.Saray transferi resmen açıkladı! G.Saray transferi resmen açıkladı! 15:17
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati 14:59
Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! 14:45
FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 14:25