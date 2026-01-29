CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FCSB-Fenerbahçe CANLI İZLE | FB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-Fenerbahçe CANLI İZLE | FB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ilk 24'ü garantileyen ve son hafta fikstür avantajını yakalamayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Rumen ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde Avrupa'da 11 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Kanarya, Aston Villa ve Göztepe maçında alınan puan kayıpları sonrası çıkış arıyor. FCSB-Fenerbahçe maç kadrosunda beklenmedik bir gelişme yaşanırken, Fenerbahçe 11'i ise belli oldu. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 21:54
FCSB-Fenerbahçe CANLI İZLE | FB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Avrupa'da ilk 24'ü garantileyen sarı-lacivertliler, son hafta öncesi fikstür avantajını eline almak için Romanya deplasmanında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde Avrupa arenasında 11 puan toplayarak 18. sırada bulunan Kanarya, Aston Villa ve Göztepe karşılaşmalarında yaşanan puan kayıplarının ardından yeniden çıkış peşinde. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri

FCSB-F.Bahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya'da Ulusal Arena'da oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FCSB İLE FENERBAHÇE ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan takımla 4 resmi maçta karşılaştı. İki ekip ilk olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turda rakip olurken, Rumen ekibi 1 galibiyet, 1 beraberlikle tur atlayan taraf oldu. 2009-2010 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetler elde etti.

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper 29 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez ile sakatlanarak kenara gelen İsmail Yüksek'in son durumuna teknik heyet karar verecek. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.

FCSB-Fenerbahçe maç kadrosu

AVRUPA KUPALARINDA 298. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 418 gol gördü.

KUPA 2'DE 156. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 155 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 193 gole engel olamadı.

RUMEN TAKIMLARINA KARŞI 11. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar Romanya temsilcileri ile UEFA organizasyonunda 10 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler en fazla Steaua Bükreş (FCSB) ile rakip olurken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez karşı karşıya geldi. Kanarya, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

RUMEN EKİBİ, TÜRK TAKIMLARINI 5 KEZ YENDİ

Rumen ekibi bugüne kadar Türk temsilcileriyle 11 maça çıktı. Eski ismiyle Steaua Bükreş, bugüne kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Osmanlıspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 5 kez sahadan galibiyetle ayrılan Rumenler, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.

FCSB İSTATİSTİKLERİ

FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı. Elias Charalambous yönetimindeki takım ilk 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonrasında ise yükselişe geçti. Ligde 11. sırada yer alan mavi-kırmızılılar, son 2 maçında mağlubiyet yaşadı. Rumen ekibi 23 maçta rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Momcilo Markovic üstlenecekken, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic eşlik edecek.

