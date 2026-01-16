Dev kupaya yoğun talep

2026 Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebinde bulunuldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği dev turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındığı açıklandı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2026 Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebinde bulunuldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği dev turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındığı açıklandı.