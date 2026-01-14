CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nijerya-Fas MAÇI CANLI İZLE | Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı izle!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geliyor. Victor Osimhen önderliğinde final biletini almayı hedefleyen Nijerya, turnuvaya ev sahipliği yapan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen Fas ise heyecan dolu karşılaşmada kazanmanın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Nijerya-Fas maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Nijerya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 23:05
Nijerya-Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı, Nijerya ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Victor Osimhen liderliğinde finale yükselmeyi amaçlayan Nijerya, ev sahibi avantajına sahip rakibi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. Turnuvada bir adım daha ileri gitmek isteyen Fas ise taraftarı önünde kazanarak adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Nijerya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NİJERYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Nijerya-Fas maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başladı.

NİJERYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Nijerya-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

NİJERYA-FAS MAÇI İLK 11'LER

Nijerya: Nwabali, Osayi, Ajayi, Onyedika, Onyeka, Bruno, Iwobi, Lookman, Calvin, Akor, Osimhen

Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Brahim, Saibari, Ezzalzouli, El Kaabi, El Khannouss, El Aynaoui, Masina

