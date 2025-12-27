Deprem büyüyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbolda bahis soruşturmasında, eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI

Açıklamada geçen sezon oynanan bir Süper Lig maçına da yer verildi. Elde edilen deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı. Samsunspor 1-0 geriden gelip 4-1 kazanmı ve ilk yarıda 2 penaltı kaçmıştı.

ŞÜPHELİ BANKA HAREKETLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur'un gözaltına alınmasıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Savcılık, daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Erden Timur hakkında banka hareketleri doğrultusunda 6222, 5549 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet şüphesiyle işlem yapıldığını açıkladı.

TOPLAMDA 14 FUTBOLCU

Futbolda bahis soruşturmasında dün gerçekleştirilen gözaltılar arasında 14 futbolcu yer aldı. 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan futbolcuların tamamı gözaltına alındı. Söz konusu futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadıkları belirtildi.

11 İLDE OPERASYON

Operasyon İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yapıldı. Aynı zamanda 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, diğer 4 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü dile getirildi.

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇTI

Süper Lig'de 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da futbolda bahis soruşturmasına dahil edildi. İlk yarıda Kasımpaşa 1-0 öne geçerken, Samsunspor 8 dakikada 2 penaltı kaçırmıştı. Daha sonra kırmızı-beyazlılar 4-1'lik galibiyet elde etmişti. Bu maçla alakalı 6 ismin bahis oynadığı vurgulandı.

FATİH KULAKSIZ'A GÖZALTI

Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya'dan sonra As Başkan Fatih Kulaksız da futbolda bahis soruşturmasına eklendi.

Şu anda tutuklu yargılanan ve cezaevinde olan Murat Özkaya'nın ardından Fatih Kulaksız, bahis soruşturmasında gözaltına alındı.

BÜTÜN İSİMLER AÇIKLANDI

Dün sabah gerçekleşen bahis soruşturmasında gözaltına alınan 29 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tek tek açıklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarılan isimleri yayınladı. İsimler şöyle: "Futbolcular

Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Aybars Tüfekci

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Tufan Kelleci

eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur

Figen Özkaya

eski emniyet personeli Emrah Günaydı

restoran müdürü Burak Söyleyen

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları

Burcu Kurt." Öte yandan şüphelilerden Enes Bartan'ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

DIŞ İLİŞKİLERDE GÖREV YAPIYOR

Bahis soruşturmasında dünkü operasyonda gözaltına alınan Buğra Cem İmamoğulları, TFF'de Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü olarak görev alıyor. İmamoğulları, UEFA ve FİFA ile yapılan bütün görüşmelerde önemli roller üstleniyor.

İKİ İSME FİRARİ OLDUĞU BİLGİSİ

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 29 isim arasında 2 kişinin firari olduğu belirtildi. Dün sabah saatlerinde Kütahyaspor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu ve işsiz olduğu kaydedilen Ecrin Korkmaz'ın firari olduğu bilgisi geçildi.