Deprem büyüyor

Futbolda bahis soruşturmasında, eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.
KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI
Açıklamada geçen sezon oynanan bir Süper Lig maçına da yer verildi. Elde edilen deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı. Samsunspor 1-0 geriden gelip 4-1 kazanmı ve ilk yarıda 2 penaltı kaçmıştı.
ŞÜPHELİ BANKA HAREKETLERİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur'un gözaltına alınmasıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Savcılık, daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Erden Timur hakkında banka hareketleri doğrultusunda 6222, 5549 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet şüphesiyle işlem yapıldığını açıkladı.
TOPLAMDA 14 FUTBOLCU
Futbolda bahis soruşturmasında dün gerçekleştirilen gözaltılar arasında 14 futbolcu yer aldı. 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan futbolcuların tamamı gözaltına alındı. Söz konusu futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadıkları belirtildi.
11 İLDE OPERASYON
Operasyon İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yapıldı. Aynı zamanda 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, diğer 4 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü dile getirildi.
8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇTI
Süper Lig'de 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da futbolda bahis soruşturmasına dahil edildi. İlk yarıda Kasımpaşa 1-0 öne geçerken, Samsunspor 8 dakikada 2 penaltı kaçırmıştı. Daha sonra kırmızı-beyazlılar 4-1'lik galibiyet elde etmişti. Bu maçla alakalı 6 ismin bahis oynadığı vurgulandı.
FATİH KULAKSIZ'A GÖZALTI
Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya'dan sonra As Başkan Fatih Kulaksız da futbolda bahis soruşturmasına eklendi.
Şu anda tutuklu yargılanan ve cezaevinde olan Murat Özkaya'nın ardından Fatih Kulaksız, bahis soruşturmasında gözaltına alındı.
BÜTÜN İSİMLER AÇIKLANDI
Dün sabah gerçekleşen bahis soruşturmasında gözaltına alınan 29 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tek tek açıklandı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarılan isimleri yayınladı. İsimler şöyle: "Futbolcular
Berke Demircan
Doğukan Çınar
Ergün Nazlı
Eyüp Can Temiz
Furkan Demir
Gökhan Payal
Hamit Bayraktar
Aybars Tüfekci
İbrahim Yılmaz
İlke Tankul
İsmail Karakaş
Mert Aktaş
Tufan Kelleci
eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur
Figen Özkaya
eski emniyet personeli Emrah Günaydı
restoran müdürü Burak Söyleyen
Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız
Ecem Alkaş
Esat Bilayak
Mirza Şerifoğlu
Hakan Çakır
Serhat Ölmez
Umut Esel
TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları
Burcu Kurt." Öte yandan şüphelilerden Enes Bartan'ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.
DIŞ İLİŞKİLERDE GÖREV YAPIYOR
Bahis soruşturmasında dünkü operasyonda gözaltına alınan Buğra Cem İmamoğulları, TFF'de Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü olarak görev alıyor. İmamoğulları, UEFA ve FİFA ile yapılan bütün görüşmelerde önemli roller üstleniyor.
İKİ İSME FİRARİ OLDUĞU BİLGİSİ
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 29 isim arasında 2 kişinin firari olduğu belirtildi. Dün sabah saatlerinde Kütahyaspor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu ve işsiz olduğu kaydedilen Ecrin Korkmaz'ın firari olduğu bilgisi geçildi.