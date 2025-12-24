CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Atletik yapısı, teknik özellikleri ve çalım yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Anthony Musaba, futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Transfer döneminde adı sıkça anılan genç futbulcu hakkında, "Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli?", "Musaba mevkisi ne?" ve "Anthony Musaba hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular araştırılıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 00:39 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 17:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

Hızı, tekniği ve bire birdeki etkili oyunuyla öne çıkan Anthony Musaba, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle transfer dönemlerinde gündeme gelen genç oyuncu, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Musaba'nın kariyeri, yaşı, memleketi, sahadaki pozisyonu ve bugüne kadar forma giydiği takımlar merak konusu. Anthony Musaba hakkında öne çıkan detaylar haberimizde...

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Anthony Musaba, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningen bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Musaba 25 yaşında.

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Teknik özellikleri ve fiziğiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Anthony Musaba sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sağ kanat ve santrafor olarak da görev yapan Musaba, hücum bölgesinde birden fazla yerde süre bulmayı sürdürüyor.

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerde forma giyen Anthony Musaba'nın oynadığı takımlar şunlar:

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

2019-2020 NEC
2020-2023 Monaco
2020-2021 Cercle Brugge (Kiralık)
2021-2022 Heerenveen (Kiralık)
2022 Metz (Kiralık)
2023 NEC (Kiralık)
2023-2025 Sheffield Wednesday
2025 Samsunspor

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA İSTATİSTİKLERİ

Monaco, Metz ve Samsunspor gibi takımlarda oynayan Anthony Musaba'nın istatistikleri şu şekilde:

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

-271 maç
-47 gol
-22 asist

Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Musaba kariyeri, istatistikleri

ANTHONY MUSABA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Anthony Musaba'nın piyasa değeri 4 milyon euro.

Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek
Boluspor-Fethiyespor | CANLI İZLE
DİĞER
Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! 16:39
F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! 16:39
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 16:32
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 16:30
Göztepe'de Naderi listede! Göztepe'de Naderi listede! 15:57
G.Saray'dan Ankara’da kritik galibiyet G.Saray'dan Ankara’da kritik galibiyet 15:55
Daha Eski
İran'da futbola hava kirliliği engeli! İran'da futbola hava kirliliği engeli! 15:39
Mehmet Altıparmak'tan açıklamalar! Mehmet Altıparmak'tan açıklamalar! 15:25
Asmin Çabas’tan Avrupa gümüşü! Asmin Çabas’tan Avrupa gümüşü! 15:08
F.Bahçe'den flaş Diego Carlos kararı F.Bahçe'den flaş Diego Carlos kararı 15:06
Beşiktaş'ın devre arası hazırlığı! Beşiktaş'ın devre arası hazırlığı! 14:59
Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! 14:55