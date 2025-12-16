Berke’ye takip

Lille forması giyen Berke Özer'e devlerin yakın markajı devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, milli eldiveni takip ediyor. Maignan'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız kaleciyle henüz anlaşma sağlanamadı.
