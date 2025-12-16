CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Berke’ye takip

Berke’ye takip

Lille forması giyen Berke Özer'e devlerin yakın markajı devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, milli eldiveni takip ediyor. Maignan'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız kaleciyle henüz anlaşma sağlanamadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berke’ye takip
Lille forması giyen Berke Özer'e devlerin yakın markajı devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, milli eldiveni takip ediyor. Maignan'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız kaleciyle henüz anlaşma sağlanamadı.
REKLAM - İdefix
Cimbom'un yeni orta sahası Premier Lig'den!
DİĞER
Fenerbahçe – Konyaspor maçında VAR ile penaltı kararı! Fred’den Talisca'ya büyük jest...
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
G.Saray'dan yerli operasyonu! 2 transfer birden
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
Daha Eski
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 00:21
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 00:21
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 00:21