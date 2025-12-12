Abou’ya operasyon

Afrika Uluslar Kupası'na sayılı günler kala Kamerun Milli Takım kadrosuna Vincent Aboubakar alınmadı. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun kendi gol rekorunu kırmaması için Abou'yu kadroya aldırmadığı ileri sürüldü. Vincent Aboubakar'ın milli takımda 45, Samuel Eto'o'nun ise 56 golü bulunuyor.
Afrika Uluslar Kupası'na sayılı günler kala Kamerun Milli Takım kadrosuna Vincent Aboubakar alınmadı. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun kendi gol rekorunu kırmaması için Abou'yu kadroya aldırmadığı ileri sürüldü. Vincent Aboubakar'ın milli takımda 45, Samuel Eto'o'nun ise 56 golü bulunuyor.