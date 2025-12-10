10 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

10 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. "Bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Karabağ-Ajax, Real Madrid-Manchester City ve Club Brugge-Arsenal gibi önemli mücadeleler sporseverlerin gündeminde. Bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ARALIK ÇARŞAMBA

UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı

20.45 Karabağ-Ajax (Tabii Spor)

20.45 Villarreal-Kopenhag (Tabii Spor 1)

23.00 Club Brugge-Arsenal (Tabii Spor 1)

23.00 Athletic Bilbao-PSG (Tabii Spor 2)

23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Tabii Spor 6)

23.00 Real Madrid-Manchester City (Tabii Spor)

23.00 Benfica-Napoli (Tabii Spor 5)

23.00 Juventus-Pafos FC (Tabii Spor 3)

23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United (Tabii Spor 4)