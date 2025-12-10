CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 10 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

10 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

10 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. “Bugün maç var mı? ve "Hangi maç hangi kanalda?” sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu mücadeleler sahne alırken, futbol şöleni akşam saatlerinde ekranlara gelecek. İşte, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 07:47
10 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

10 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. "Bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Karabağ-Ajax, Real Madrid-Manchester City ve Club Brugge-Arsenal gibi önemli mücadeleler sporseverlerin gündeminde. Bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ARALIK ÇARŞAMBA

UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı

20.45 Karabağ-Ajax (Tabii Spor)

20.45 Villarreal-Kopenhag (Tabii Spor 1)

23.00 Club Brugge-Arsenal (Tabii Spor 1)

23.00 Athletic Bilbao-PSG (Tabii Spor 2)

23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Tabii Spor 6)

23.00 Real Madrid-Manchester City (Tabii Spor)

23.00 Benfica-Napoli (Tabii Spor 5)

23.00 Juventus-Pafos FC (Tabii Spor 3)

23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United (Tabii Spor 4)

