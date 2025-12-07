CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar | 7 Aralık Pazar hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugünkü maçlar | 7 Aralık Pazar hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolda heyecan dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1... Günün en dikkat çeken karşılaşması, Göztepe ile Fenerbahçe arasında olacak. Başakşehir galibiyetinin ardından zirve takibinin en yakın isimlerinden biri olmaya devam eden olan bordo-mavililer, İzmir'de hata yapmak istemiyor. Trendyol 1. Lig'de play-off ve düşme hattı gerginliği ile kritik mücadelelerle heyecan doruklara taşınırken Avrupa'nın dev liglerinde puan savaşları yaşanacak. Peki 7 Aralık Pazar hangi maçlar var? İşte, bugünkü maçlar...

Bugünkü maçlar | 7 Aralık Pazar hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Hafta sonunun gelişiyle birlikte tüm ligler yoğun tempoya giriş yapıyor. 7 Aralık Pazar gününün en heyecanlı karşılaşması, Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Ligde liderliği zorlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. 1. Lig'de düşme hattında büyük mücadele sürerken Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. Peki, 7 Aralık Pazar bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Bugünün maçları listesi 7 Aralık 2025

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 7 ARALIK PAZAR

Trendyol Süper Lig

14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Manisa FK-Van Spor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 İstanbulspor-Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

17.00 Brighton-West Ham United (beIN Sports 3)

19.30 Fulham-Crystal Palace (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

16.00 Elche-Girona (S Sport ve S Sport Plus)

18.15 Valencia-Sevilla (S Sport ve S Sport Plus)

20.30 Espanyol-Rayo Vallecano (S Sport ve S Sport Plus)

23.00 Real Madrid-Celta Vigo (S Sport ve S Sport Plus)

İtalya Serie A

14.30 Cremonese-Lecce (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

17.00 Cagliari-Roma (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

20.00 Lazio-Bologna (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

22.45 Napoli-Juventus (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

Fransa Ligue 1

17.00 Nice-Angers (beIN Sports MAX 1)

19.15 Le Havre-Paris FC (beIN Sports MAX 1)

19.15 Auxerre-Metz (beIN Sports MAX 2)

22.45 Lorient-Lyon (beIN Sports 4)

Almanya Bundesliga

17.30 Hamburg-Werder Bremen (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)

19.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (S Sport Plus ve Tivibu Spor 3)

