Bugünkü maçlar | 7 Aralık Pazar hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Hafta sonunun gelişiyle birlikte tüm ligler yoğun tempoya giriş yapıyor. 7 Aralık Pazar gününün en heyecanlı karşılaşması, Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Ligde liderliği zorlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. 1. Lig'de düşme hattında büyük mücadele sürerken Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. Peki, 7 Aralık Pazar bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 7 ARALIK PAZAR

Trendyol Süper Lig

14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Manisa FK-Van Spor FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 İstanbulspor-Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

17.00 Brighton-West Ham United (beIN Sports 3)

19.30 Fulham-Crystal Palace (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

16.00 Elche-Girona (S Sport ve S Sport Plus)

18.15 Valencia-Sevilla (S Sport ve S Sport Plus)

20.30 Espanyol-Rayo Vallecano (S Sport ve S Sport Plus)

23.00 Real Madrid-Celta Vigo (S Sport ve S Sport Plus)

İtalya Serie A

14.30 Cremonese-Lecce (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

17.00 Cagliari-Roma (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

20.00 Lazio-Bologna (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

22.45 Napoli-Juventus (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

Fransa Ligue 1

17.00 Nice-Angers (beIN Sports MAX 1)

19.15 Le Havre-Paris FC (beIN Sports MAX 1)

19.15 Auxerre-Metz (beIN Sports MAX 2)

22.45 Lorient-Lyon (beIN Sports 4)

Almanya Bundesliga

17.30 Hamburg-Werder Bremen (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)

19.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (S Sport Plus ve Tivibu Spor 3)