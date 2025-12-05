CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Avrupa Şampiyonası Trabzon'da

Avrupa Şampiyonası Trabzon'da

UEFA, 2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'nın Trabzon'da yapılmasına karar verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Avrupa Şampiyonası Trabzon'da

UEFA, 2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'nın Trabzon'da yapılmasına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA son yönetim kurulu toplantısında 2027, 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleştirilecek çeşitli organizasyonların ev sahiplerini belirledi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Müsabakaların tamamı Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvaların düzenleneceği ülkeler şöyle: UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası: 2028 - Belçika, 2029 - Türkiye, UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası 2028 - Portekiz, 2029 - İtalya, UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası: 2028 - Litvanya, 2029 - Moldova, UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası: 2027 - Çekya, 2028 - Bulgaristan, 2029 - Hollanda.

