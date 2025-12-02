CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mesut Özil'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: Bu genç yaşta...

Mesut Özil'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: Bu genç yaşta...

Eski futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 17:34
Mesut Özil'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: Bu genç yaşta...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. Özil, milli futbolcularımızdan Arda Güler ve Kenan Yıldız için AA'ya şu açıklamaları yaptı:

"RABBİM SAKATLIKTAN KORUSUN"

Bu genç yaşta dünyanın en büyük kulübünde oynamak, bir de başarılı oynamak, beni hem mutlu ediyor hem gururlanıyorum. Arada sırada telefonlaşıyoruz, yazışıyoruz. Bu gençler dünyanın en büyük sahnelerinde kendilerini en güzel şekilde temsil ediyorlar. Sadece Arda Güler değil, Kenan Yıldız da aynı şekilde. Bir abi olarak onları her zaman desteklediğimi çok iyi biliyorlar. Başarılar diliyorum. Çünkü bu genç yaşta isim yapmak, böyle başarılı oynamak kolay değil. Çünkü baskı altındasın. Rabbim sakatlıktan korusun. İnşallah daha başarılı olurlar ve kendi ülkelerini en güzel şekilde temsil ederler.

