Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler İspanya'yı 2'ye böldü! Puan kaybı tartışmaya sebep oldu

Real Madrid'in, Girona ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Arda Güler'in devre arasında Xabi Alonso tarafından oyundan alınması İspanya'da futbolseverleri fikir ayrılığına sürükledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 12:13
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Barcelona'ya liderlik koltuğunu kaptırdı. Real Madrid'in ilk yarının bitiminde 1-0 mağlup olması sonrası devre arasında Arda Güler'in oyundan çıkması İspanya'da futbolseverleri fikir ayrılığına sürükledi.

TARAFTARLARDAN ALONSO'YA TEPKİ: "SUÇLUYU ARDA YAPAMAZSINIZ"

Bazı Real Madrid taraftarları, Alonso'nun Arda'yı oyundan çıkararak "maçın sorumlusu" ilan ettiğini savundu ve İspanyol teknik adama yüklendi.

Öte yandan genç yıldızın son 11 maçta gol katkısı verememesi de bazı kesimlerde eleştiri aldı. Arda Güler bu süreçte gol atamazken 4 asistlik katkı sağlamıştı.

İSPANYOL BASINI NE DEDİ?

İspanyol basınından Diario ise tartışmalara farklı bir perspektiften yaklaştı. Haberde, Arda'nın oyundan çıkarılmasının nedeninin taktiksel olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşmadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı."

Real Madrid cephesinde hem sonuçlar hem de bireysel performanslar tartışılırken, Xabi Alonso'nun Arda Güler tercihi önümüzdeki haftalarda da gündemde kalacak gibi görünüyor.

