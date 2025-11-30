CANLI SKOR ANA SAYFA
Messi durmuyor! Koleksiyona bir kupa daha



Lionel Messi'li Inter Miami, Vancouver’ı 5-1’le geçerek MLS Doğu Konferansı şampiyonu oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 09:28


Lionel Messi, futbol tarihindeki başarı hanesine bir kupa daha ekledi. Süper yıldızın formasını giydiği Inter Miami, MLS Doğu Konferansı finalinde Vancouver Whitecaps'i 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Inter Miami, Messi'nin liderliğinde rakibini adeta sahadan sildi. Arjantinli efsane, yine maçın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Inter Miami, bu görkemli galibiyetle kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza atarken Lionel Messi de kariyerindeki kupa sayısını bir basamak daha yukarı taşıdı.

