CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Tahkim Kurulu’ndan karar! Bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu’ndan karar! Bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun başvurusunu değerlendirdi. Kurul, itirazları reddederek cezaları onadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tahkim Kurulu’ndan karar! Bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazı reddedildi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 35 futbolcunun itirazlarının reddedildiğini ifade edildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57 ve 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilen futbolcuların hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddiyle kararın onanmasına, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

12 ay hak mahrumiyeti

Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Alassane Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir

9 ay hak mahrumiyeti

Eren Karadağ, Kadir Kaan Yurdakul, Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir

6 ay hak mahrumiyeti

Ahmet Abdullah Çakmak, Atakan Cangöz, Bartu Göçmen, Berkan Mahmut Keskin, Ensar Bilir, Fırat İnal, Muhammed Ali Özbaskıcı, Uğur Adem Gezer

3 ay hak mahrumiyeti

Abdurrahman Bayram, Abdurrahman Üresin, Arda Hilmi Şengül, Bedirhan Özyurt, Berkan Aslan, Berşan Yavuzay, Boran Başkan, Engin Kadir Gıcır, Faruk Can Genç, Furkan Orak, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, İsmail Kalburcu, İzzet Çelik, Muhammed Arda Kahveci, Selim Dilli, Yunus Emre Gedik, Yusuf Saitoğlu

G.Saray'a derbi öncesi müjde!
REKLAM - D&R
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
F.Bahçe'ye prim dopingi! G.Saray...
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! 15:51
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle! Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle! 15:49
Erzurumspor'dan gol yağmuru! Erzurumspor'dan gol yağmuru! 15:44
F.Bahçe derbi mesaisine başladı! F.Bahçe derbi mesaisine başladı! 15:21
Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! 15:06
Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! 14:50
Daha Eski
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 14:37
FB-GS maçının hakemi belli oldu! FB-GS maçının hakemi belli oldu! 14:10
G.Saray hükmen galip ilan edildi! G.Saray hükmen galip ilan edildi! 13:21
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! 13:04
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! 12:57
Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! 12:33