Türkiye - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Türkiye - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele edecek Kadın A Millî Takımımız, turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile aynı grupta yer alan milliler, bugün özel maçta Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 15:08
Türkiye - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor.

Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başladı.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.


