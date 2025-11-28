Türkiye - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor.
Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım'ın Arnavutluk ile mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başladı.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.