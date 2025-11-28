Real Madrid Konate transferinden çekildi!

Real Madrid, yaz transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlarken uzun süredir gündeminde olan Ibrahima Konate için kararını verdi.

İspanyol basınında The Athletic kaynaklı haberlere göre, eflatun-beyazlılar 26 yaşındaki Fransız stoperin transferinden resmen vazgeçti. Madrid yönetiminin bu kararı Liverpool kulübüne ilettiği aktarıldı.

LIVERPOOL GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Haberde, Premier Lig ekibi Liverpool'un Konate ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü, ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

TARAFTARLARA DUYGUSAL MESAJ

Ayrılık iddiaları gündemdeyken Konate, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fransız futbolcu, taraftarlara destek çağrısında bulundu:

"Bu anı göğsümüzü gere gere kabul etmeliyiz. Eleştiri futbolun bir parçasıdır ve bu fırtınadan çıkacağız. En çok taraftarlar önemlidir; iyi günde de kötü günde de yanımızda olanlar... Sizin desteğiniz bizim için her şey demek. Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve sizin için savaşmaya devam edeceğiz."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Liverpool'un zorlu bir sezon geçirdiği dönemde 18 maçta forma giyen Ibrahima Konate, 1 gol kaydetti.

26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor.