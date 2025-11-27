Arda Turan’dan duygusal açıklama! “Ukraynalılar artık benim ailem”

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında duygu yüklü açıklamalar yaptı.

"16 SAATLİK YOLCULUK KOLAY DEĞİL"

Ukrayna'daki savaş koşullarında teknik direktörlük yapmanın zorluklarının hatırlatılması üzerine Turan, futbolcularına teşekkür ederek söze başladı:

"Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz kusursuz ama 16 saat yolda olmak kolay değil. Bugün sadece hafif bir antrenman yapabildik. Buna rağmen negatif konuşmak istemiyorum. Pozitif bakmayı öğreniyoruz, bunu Ukraynalılardan öğrendim. Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum."

"BİR GECE KİEV'DE KALIN…"

Arda Turan, savaşın özellikle çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek dünya liderlerine seslendi:

"Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenskiy'e sesleniyorum… Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev'de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor."

Ukrayna halkına olan duygusal bağını da dile getiren genç teknik adam, "Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi." ifadelerini kullandı.

"BU KONU BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL"

Sözlerini tamamlarken, yaşanan zorlukların kendisi için "duygusal bir tarafı" olduğunu belirten Turan, savaş koşullarında yapılan her işin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.