Sevilla, Espanyol deplasmanında mağlup! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Sevilla deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi. Endülüs ekibi bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelede Espanyol'a galibiyeti getiren golleri; 48. dakikada Milla ve 84'de Fernandez kaydetti. Sevilla adına ise 86. dakikada ağları Marcao sarstı. Karşılaşmanın ardından Sevilla ligde 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Espanyol ise 21 puanla 6. sırada yer alıyor.