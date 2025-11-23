Cristiano Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 90+6’da şaheser gol

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmanın son anlarında futbolseverleri mest eden bir an yaşandı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, adeta fiziğe meydan okuyan bir röveşata golü attı.

Portekizli yıldızın mükemmel vuruşu ağlarla buluşurken stat adeta ayağa kalktı. Bu golle Al Nassr skoru 4-1'e getirerek mücadeleyi aynı sonuçla noktaladı. Ronaldo'nun akıllara durgunluk veren röveşatası, futbolseverlerin hafızasında özel bir yeri olan bir başka golü bir kez daha gündeme getirdi.

Ronaldo'nun 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid formasıyla, Gianluigi Buffon'un koruduğu Juventus kalesine attığı o ikonik röveşata, sosyal medyada yeniden paylaşımların odağı oldu.

İŞTE O GOL