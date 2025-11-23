Cristiano Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 90+6’da şaheser gol

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Nassr, Al Khaleej’i 4-1 mağlup ederken Cristiano Ronaldo’nun uzatma dakikalarında attığı muhteşem röveşata golü, 2017-2018 sezonunda Juventus’a karşı kaydettiği efsane golü hatırlattı. İşte o gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 22:43
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmanın son anlarında futbolseverleri mest eden bir an yaşandı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, adeta fiziğe meydan okuyan bir röveşata golü attı.

Portekizli yıldızın mükemmel vuruşu ağlarla buluşurken stat adeta ayağa kalktı. Bu golle Al Nassr skoru 4-1'e getirerek mücadeleyi aynı sonuçla noktaladı. Ronaldo'nun akıllara durgunluk veren röveşatası, futbolseverlerin hafızasında özel bir yeri olan bir başka golü bir kez daha gündeme getirdi.

Ronaldo'nun 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid formasıyla, Gianluigi Buffon'un koruduğu Juventus kalesine attığı o ikonik röveşata, sosyal medyada yeniden paylaşımların odağı oldu.

İŞTE O GOL

