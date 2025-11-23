Cristiano Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 90+6’da şaheser gol

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmanın son anlarında futbolseverleri mest eden bir an yaşandı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, adeta fiziğe meydan okuyan bir röveşata golü attı.
Portekizli yıldızın mükemmel vuruşu ağlarla buluşurken stat adeta ayağa kalktı. Bu golle Al Nassr skoru 4-1'e getirerek mücadeleyi aynı sonuçla noktaladı. Ronaldo'nun akıllara durgunluk veren röveşatası, futbolseverlerin hafızasında özel bir yeri olan bir başka golü bir kez daha gündeme getirdi.
Ronaldo'nun 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid formasıyla, Gianluigi Buffon'un koruduğu Juventus kalesine attığı o ikonik röveşata, sosyal medyada yeniden paylaşımların odağı oldu.
İŞTE O GOL
CRISTIANO RONALDO'DAN MUHTEŞEM BİR RÖVEŞATA GOLÜ! 😱ESKİ GÜNLERİ HATIRLATTI! 🔥 pic.twitter.com/bMCujJNpPo&mdash; TRT Spor (@trtspor) November 23, 2025