Sumudica'dan A Milli Takımımız için dikkat çeken sözler!

Ülkemizde pek çok takımda görev alan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, Play-Off Turu kuralarını değerlendirdi. Sumudica, A Milli Takımımız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile eşleşeceğimizi hissediyordum. Bu takım, genç oyuncularla dolu, değişen bir jenerasyon var ve piyasa değerleri çok yüksek. En büyük başarılarının 2002 Dünya Kupası'nda 3.lük olduğunu unutmayalım. Yani bu takımın bir tarihi de var. En önemli sonuçları bu. 2008'de Euro'da yarı finale çıktılar, 2003'te Konfederasyon Kupası'nda 3. oldular. Önemli oyuncuları var. Türkiye, Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan çok yetenekli yeni nesil oyunculara dayanıyor.

SUMUDICA OYUNCULARI MIZI DEĞERLENDİRDİ

Arda Güler 20 yaşında, Real Madrid orta saha oyuncusu. Çok zeki bir oyun kurucu, 10 numara. Hakan Çalhanoğlu, oyun koordinatörü, takım kaptanı ve orta sahanın beyni. Inter'de oynuyor. Sansasyonel serbest vuruşları ve olağanüstü bir vizyonu var. Çok iyi bir oyuncu. Kenan Yıldız, 20 yaşında, kanat oyuncusu, Juventus'ta oynuyor, çok değerli bir başka oyuncu. Çok hızlı, teknik, çok büyük potansiyeli var.

Ferdi Kadıoğlu var, orta saha oyuncusu kökenli sol bek, Fenerbahçe'de orta saha oynuyordu. Çok yönlü bir bek, çok büyük bir hücum gücü var. Merih Demiral var, güçlü ve tecrübeli bir stoper. Şu anda Suudi Arabistan'da Al Ahli'de oynuyor, onu çok iyi tanıyorum. Uzun süre Juventus ve Atalanta'da oynadı.

"İSTANBUL CEHENNEM OLACAK"

Montella hakkında ne diyebiliriz ki? 2023'ten beri takımın başında ve takımı tamamen canlandırmayı başardı. Çok deneyimli bir teknik direktör. Milan, Fiorentina ve Roma'yı çalıştırdı. Türkiye'de Adana'da çalıştı. Onu rakip olarak tanıyorum. Malatya ile Adana'da yendik. Takımını kendine çok yakın tutan bir teknik direktör. Çok sakin, oyuncuların kalbine giren bir teknik direktör. Onları yönetmek kolay değil. Müslüman bir ülke, Türklerin mizacını çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'ye uyum sağlamak kolay değildir. O uyum sağladı.

Olağanüstü bir adamdır. Tüm oyuncular tarafından çok saygı görür. Onu severim. Basında çok iyi bir imajı vardır. İyi bir teknik direktördür, taktik konusunda çok bilgilidir. İtalya'da işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Fiorentina, Roma ve Milan'da teknik direktörlük yaptı. Çok büyük bir teknik direktör ve bu milli takımı yeniden canlandırdı. Önceden büyük sorunları vardı. Şimdi genç oyuncular ve tecrübeli oyuncuların karışımı ama çok güçlü bir takım ve İstanbul'da bizi nelerin beklediğini unutmayalım. Cehennem olacak.