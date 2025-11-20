CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea-Barcelona maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Barcelona maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Chelsea ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından ikisinin kozlarını paylaşacağı haftada hangi ekibin 3 puan alacağı merak ediliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen İngiliz temsilcisi 7 puanla 5. sırada yer alırken, tüm maçlarını kazanan İspanyol devi ise 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Chelsea-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Barcelona maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta , dev bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Chelsea ile Barcelona, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maçta puan mücadelesi verecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekibin karşılaşacağı bu hafta, aynı zamanda güç dengelerinin de yeniden şekillenebileceği bir döneme işaret ediyor. İç sahada oynayacağı maçın avantajını kullanmak isteyen Chelsea, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor ve kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan turnuvadaki tüm maçlarını kazanan ve etkileyici form grafiğini sürdüren Barcelona, 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Chelsea-Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ?

İngiltere'de oynanacak Chelsea-Barcelona maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : Peng; Bronze, Bjorn, Girma, Charles; Thompson, Cuthbert, Walsh, Kaptein, Baltimore; Beever-Jones

Barcelona : Coll; Camara, Paredes, Leon, Batlle; Bonmati, Lopez, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transferde dev engel!
İdefix
DİĞER
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk'un mesajı ortaya çıktı...
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 10:38
FIFA devrede! Rafa Silva... FIFA devrede! Rafa Silva... 10:31
G.Saray'a transferde dev engel! G.Saray'a transferde dev engel! 10:09
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 09:57
Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:45
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? 09:26
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! 09:25
Kerem'i şoke eden dava! Kerem'i şoke eden dava! 09:19
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41