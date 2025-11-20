Chelsea-Barcelona maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta , dev bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Chelsea ile Barcelona, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maçta puan mücadelesi verecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekibin karşılaşacağı bu hafta, aynı zamanda güç dengelerinin de yeniden şekillenebileceği bir döneme işaret ediyor. İç sahada oynayacağı maçın avantajını kullanmak isteyen Chelsea, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor ve kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan turnuvadaki tüm maçlarını kazanan ve etkileyici form grafiğini sürdüren Barcelona, 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Chelsea-Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ?

İngiltere'de oynanacak Chelsea-Barcelona maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : Peng; Bronze, Bjorn, Girma, Charles; Thompson, Cuthbert, Walsh, Kaptein, Baltimore; Beever-Jones

Barcelona : Coll; Camara, Paredes, Leon, Batlle; Bonmati, Lopez, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor