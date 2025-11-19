Zlatko Dalic farkı

Hırvatistan Milli Takımı'nda Teknik Direktör Zlatko Dalic tarih yazıyor. Hırvatistan'ı elemelerde J Grubu'nda namağlup bir şekilde Dünya Kupası'na taşıyan Dalic, ülke tarihine geçti. 2017'den beri ülkesinin başında olan 2018 Dünya Kupası'nda ikinci yaparken 2022'de de üçüncülüğe taşıdı. Dalic'li Hırvatistan şimdi de 2026'ya namağlup olarak gidiyor.
