Haberler Futbol Avusturya-Bosna Hersek CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya-Bosna Hersek CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. haftasında Avusturya ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. 18 puanla zirvede yer alan ev sahibi ekip, kritik maçı kazanarak Dünya Kupası'na direkt katılmayı hedefliyor. 16 puanla 2. sırada bulunan Bosna Hersek ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak elemeleri birinci sırada tamamlayıp, turnuva biletini almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Avusturya-Bosna Hersek maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Avusturya-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 14:29
Avusturya-Bosna Hersek CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya-Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftası, nefes kesen bir liderlik düellosuna sahne olacak. Grubun zirvesinde yer alan Avusturya, 18 puanla büyük avantajı elinde bulundururken, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Dünya Kupası'na doğrudan gitmenin sevincini yaşamak istiyor. Konuk ekip Bosna Hersek ise 16 puanla hemen arkasında yer alıyor. Zorlu deplasmanda 3 puanı alarak hem Avusturya'yı geçmek hem de grubu lider tamamlayıp Dünya Kupası biletini kapmak için sahaya çıkacak. Peki, Avusturya-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AVUSTURYA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Avusturya-Bosna Hersek maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

AVUSTURYA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak Avusturya-Bosna Hersek maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA-BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Avusturya: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Laimer; Schlager, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic

Bosna Hersek: Vasijl; Malic, Muharemovic, Hadzikadunic, Kolasinac; Tahirovic, Basic; Bajraktarevic, Bazdar, Memic; Dzeko

