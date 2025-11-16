CANLI SKOR ANA SAYFA
Oleksandr Zubkov gol attı! Ukrayna Dünya Kupası için play-off biletini kaptı

Oleksandr Zubkov gol attı! Ukrayna Dünya Kupası için play-off biletini kaptı

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda Ukrayna, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek play-off biletini aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 22:02
Oleksandr Zubkov gol attı! Ukrayna Dünya Kupası için play-off biletini kaptı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Ukrayna evinde İzlanda'yı mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hakk kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında Ukrayna konuk ettiği İzlanda'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov ve 90+3. Oleksii Hutsuliak kaydetti.

Bu galibiyetle grupta puanını 10'a çıkaran Ukrayna, lider Fransa'nın ardından ikinci sırayı alarak Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. 7 puanda kalan İzlanda ise grubu 3. sırada tamamladı.

