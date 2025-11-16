Oleksandr Zubkov gol attı! Ukrayna Dünya Kupası için play-off biletini kaptı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Ukrayna evinde İzlanda'yı mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hakk kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında Ukrayna konuk ettiği İzlanda'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov ve 90+3. Oleksii Hutsuliak kaydetti.

Bu galibiyetle grupta puanını 10'a çıkaran Ukrayna, lider Fransa'nın ardından ikinci sırayı alarak Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. 7 puanda kalan İzlanda ise grubu 3. sırada tamamladı.