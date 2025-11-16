CANLI SKOR ANA SAYFA
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı: İşte maçın özeti

Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı: İşte maçın özeti

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu son maçında Azerbaycan ile Fransa karşı karşıya geldi. Konuk ekip 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 22:01
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı: İşte maçın özeti

Azerbaycan, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu son maçında Fransa'ya 1-0 öne geçtiği maçta sahasında 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Jean-Philippe Mateta, 30'uncu dakikada Maghnes Akliouche ve 45+1. dakikada Shahrudin Mahammadaliyev (KK) kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 4. dakikada Renat Dadashov'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fransa, 16 puana yükseldi ve grup aşamasını namağlup tamamladı. Azerbaycan ise 1 puanda ve son sırada kaldı.

