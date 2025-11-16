Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Azerbaycan, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu son maçında Fransa'ya 1-0 öne geçtiği maçta sahasında 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Jean-Philippe Mateta, 30'uncu dakikada Maghnes Akliouche ve 45+1. dakikada Shahrudin Mahammadaliyev (KK) kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 4. dakikada Renat Dadashov'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fransa, 16 puana yükseldi ve grup aşamasını namağlup tamamladı. Azerbaycan ise 1 puanda ve son sırada kaldı.