Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı

Fransa Milli Takımı ve R.Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 26 yaşındaki Mbappe, Real Madrid ve Barcelona formalarıyla dünya futboluna damga vuran ve çok sayıda rekora imza atan Cristiano Ronaldo ve Messi'den daha genç yaşta 400 gole ulaştı. Aynı gol sayısını Arjantinli Messi 27 yaş 95 gün, Portekizli Ronaldo ise 28 yaş 335 günde yakalamıştı. Mbappe, Puskas'tan sonra en iyi başlangıç yapan futbolcu oldu.
