Danimarka-Belarus maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında heyecan, Danimarka ile Belarus arasındaki karşılaşmaya odaklanıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Brian Riemer yönetimindeki Danimarka, topladığı 10 puanla grubun zirvesinde bulunuyor ve bu kritik maçtan galip ayrılarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Rakibi Belarus ise turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı; 0 puanla son sırada yer alan ekip, Danimarka deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Peki, Danimarka-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Danimarka-Belarus maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

DANİMARKA-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-Belarus maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA-BELARUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel; Christiansen, Andersen, Vestergaard; Isaksen, Hojbjerg, Hjulmand, Dorgu; Damsgaard, Eriksen; Hojlund

Belarus: Pavlyuchenko; Parkhomenko, Malkevich, Zabelin; Pigas, Ebong, Gromyko, Yablonsky, Pyachenin; Barkovsky, Lisakovich