Skriniar'lı Slovakya 90+1'de 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Slovakya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Kuzey İrlanda'yı evinde 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Tomas Bobcek kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Slovakya forması ile kaptan olarak çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Kuzey İrlanda'da Daniel Ballard, 90+9. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Slovakya, 12 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Kuzey İrlanda ise 6 puanda ve 3. sırada kaldı.

A Grubu son maçında Slovakya, Almanya deplasmanına konuk olacak. Dünya Kupası yolunda play-off oynama hakkını garantileyen 2 ülke, direkt katılım hakkını kazanmak için sahaya çıkacak. Kuzey İrlanda ise sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.