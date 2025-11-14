CANLI SKOR ANA SAYFA
Sane asist yaptı Almanya Lüksemburg deplasmanında hata yapmadı: İşte maçın özeti

Sane asist yaptı Almanya Lüksemburg deplasmanında hata yapmadı: İşte maçın özeti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Almanya, Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 00:58
Sane asist yaptı Almanya Lüksemburg deplasmanında hata yapmadı: İşte maçın özeti

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. ve 69. dakikalarda Nick Woltemade kaydetti.

SANE'DEN ASİST

Galatasaray forması giymeye başladığı günden bu yana ilk kez Almanya Milli Takımı ile maça çıkan Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı. Woltemade'nin ilk golünün asistini yapan Sane, 79. dakikada oyundan çıkarken yerini Jamie Leweling'e bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Almanya, 12 puana yükseldi ve Dünya Kupası'na direkt katılma hedefi doğrultusunda grubunda liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 0 puanda ve son sırada kaldı.

A Grubu son maçında Lüksemburg, Kuzey İrlanda deplasmanına konuk olacak. Almanya ise sahasında Slovakya'yı ağırlayacak.

SON DAKİKA
