Portekiz'e Dünya Kupası yolunda İrlanda çelmesi: İşte maçın özeti

İrlanda, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri F grubu 5. maçında Portekiz'i sahasında 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. ve 45. dakikalarda Troy Parrott kaydetti.

CRISTIANO RONALDO KIRMIZI GÖRDÜ

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu, Ronaldo'nun milli takım kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükselterek grubundaki son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na katılma umutlarını artırdı. Portekiz ise 10 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali son maça kalmış oldu.

F Grubu 6. maçında İrlanda, Macaristan deplasmanına konuk olacak. Portekiz ise sahasında Ermenistan'ı ağırlayacak.