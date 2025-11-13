Gazze için sahaya

Filistin Milli Futbol Takımı, 15 Kasım'da Bask bölgesiyle Bilbao'daki San Mames Stadı'nda TSİ 22.30'da, 18 Kasım'da ise Katalonya ile Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.30'da dayanışma maçlarına çıkacak. Bask karşılaşması, İsrail'in Gazze'deki soykırımına uğrayanlara adanmış olup takım Bilbao'da törenle karşılanacak; şimdiden yaklaşık 50 bin bilet satıldı. Maçın oynanacağı San Mames Stadı'nın ev sahibi kulübü Athletic Bilbao, Filistin meselesine uzun zamandır verdiği güçlü destekle biliniyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER